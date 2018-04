De meest extreme: Lamborghini Gallardo Squadra Corse

Door: BV

Veel langer moet de Gallardo de orderboeken van het Italiaanse merk niet meer sieren. En dat merk je aan het gamma. Dat zoekt, zoals traditioneel is bij dit type wagens, almaar meer de uitersten op. De nieuwste editie in een inmiddels lange rij speciale Gallardo's is deze LP 570-4 Squadra Corse. Je mag er gewoon de baan mee op, maar het model heeft erg veel gemeen met de racewagens die in de Lamborghini Blancpain Super Trofeo uitkomen. De naam is die van een nieuwe afdeling bij de constructeur die instaat voor het beheer van alle motorsportactiviteiten van het merk.

Recht van de racewagen komen de motorkap en de achtervleugel die drie keer zo veel neerwaartse druk ontwikkelt als die op een standaard Gallardo LP 560-4. Ze zijn beiden uit carbon, maar dat materiaal komt ook nog terug in het interieur. En nu we het daar toch over hebben - het gros van de bekleding daar is Alcantara omdat het luxueus aanvoelt, maar toch een stuk minder weegt dan leder. Droog aan de haak weegt de Squadra Corse 1.340kg, toch alweer 70kg minder dan een standaardexemplaar.

De aandrijflijn omvat de gekende 5,0l V10 die ditmaal 570pk opwekt bij 8.000t/min. Vierwielaandrijving en een gerobotiseerde zesbak zetten dat vermogen om in beweging. Efficiënt, zo blijkt uit de sprinttijd van 3,4 seconden (10,4 vanuit stilstand tot 200km/u) en de topsnelheid van 320km/u. Het vermogen om te stoppen is gelukkig eveneens opgewaardeerd - met standaard keramische remschijven.

De prijs is nog niet bekend. Wanneer we het model voor het eerst in levende lijve kunnen aanschouwen wel: 10 september, bij de opening van het Autosalon van Frankfurt. Of in onze fotospecial natuurlijk.