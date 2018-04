Win tickets voor Pacific Rim @ Drive In Movies

Door: BV

Als legioenen monsterlijke wezens, de Kaiju, uit de zee oprijzen, breekt er een oorlog uit die aan miljoenen mensen het leven kost. En dat niet alleen, ook alle middelen van bestaan dreigen vernietigd te worden. Om de Kaiju te bestrijden is een speciaal wapen ontwikkeld: De Jaeger, kolossale robots die bestuurd worden door twee aan elkaar verbonden piloten. Maar zelfs de Jaegers blijken kansloos tegen de meedogenloze Kaiju. Als de situatie echt hopeloos dreigt te worden, blijft er geen andere keus over dan de hulp in te roepen van twee onwaarschijnlijke helden: een aan lager wal geraakte ex-piloot (Charlie Hunnam) en een onervaren rekruut (Rinko Kikuchi). Zij moeten samen een legendarische en ogenschijnlijk verouderde Jaeger besturen en zijn zo de laatste hoop van de mensheid.

Aanstaande woensdag 7 augustus wordt het science-fiction epos geprojecteerd op het scherm van de Cocacola Drive In Movies bij Utopolis Mechelen. En ook daarvoor geeft Auto55.be weer vrijkaarten weg. Je kan ze winnen door onder de link naar dit item te reageren op onze Facebook-pagina. Succes!