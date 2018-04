Door: AUTO55

Subaru toont detailfoto's van de BRZ met STI-logo. STI staat voor Subaru Tecnica International. De eerste teaserbeelden van de nieuweling werden losgelaten op de Japanse website van het merk, vergezeld van de woorden 'Coming Soon', wat uiteraard voor interpretatie vatbaar is.

Meer informatie kregen we voorlopig nog niet te pakken, maar we verwachten op z'n minst een uitgebouwd koetswerk. Later zal blijken of ook Toyota (met de GT86, nvdr) mee op de boot springt.