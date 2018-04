Platte Fiat 500 is kunst

Door: BV

Wie zich altijd al afvroeg hoe een plattegewalste klassieke Fiat 500 eruit zou zien, haast zich voor 19 oktober naar het Isrealische Holon Design Museum. Daar stelt kunstenaar Ron Arad enkele platgewalste exemplaren tentoon. De kunstwerken zijn opgehangen.

De in Tel Aviv gevestigde artiest, die zich al drie decennia specialiseert in werk met metaal, modelleerde de platte 500's zo dat ze eruit zien alsof ze door kinderen getekend konden zijn. Ze staan in de tentoonstelling ironisch genoeg aan de zijde van de originele houten koetswerkmallen en een digitale simulatie van de perstechnieken die Ron Arad gebruikte. Daarin figureert overigens een moderne 500. Meer tweedimensionale exemplaren zijn te zien in de fotospecial.