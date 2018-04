Nieuwe 1.0 van Opel: 3 cilinders, 115pk

Door: BV

Opel maakt werk van een (hoognodige) modernisering van z'n motorenpalet. We hebben reeds een nieuwe 1.6 dieselmotor - die stilaan in meer modellen van het merk wordt geïntroduceerd - achter de kiezen. Ditmaal is het tijd voor een compacte benzinemotor. Opel volgt de trend en gooit een cilinder overboord en compenseert met turbodruklading. Dat blokje ontwikkelt alvast een piekvermogen van 115pk (bij een nog onbekende omwentelingssnelheid) terwijl de koppelcurve z'n hoogste punt aanhoudt tussen 1.800 en 4.700t/min en daar 166Nm aanwijst.

Het in aluminium gegoten blokje maakt gebruik van de modernste technologiën. Uiteraard is er directe brandstofinspuiting, maar er zijn ook vier kleppen per cilinder, een in de cilinderkop geïntegreerd uitlaatspruitstuk, waterkoeling voor de turbolader en arsenaal geluids- en trillingsbeperkende maatregelen. Motoren met een oneven aantal cilinders zijn van nature immers in onbalans. Meer geavanceerde motorsteunen en geluidsisolatie in de motorkapafdekking zijn de goedkoopste camouflagetechnieken. Opel integreerde ook een balansas. Die wordt aangedreven door een ketting met omgekeerde vertanding en draait in het oliecarter met dezelfde snelheid als de nokkenas. Het gros van de trillingen wordt op die manier geneutraliseerd.

De kleine Opel Adam krijgt de centrale als eerste. Op exacte specificaties is het nog wachten, maar uiteraard duikt de CO2-emissie met deze motor onder de 100gr/km-drempel.

Bij de nieuwe krachtcentrale hoort ook een nieuwe handbediende versnellingsbak. Die heeft zes verhoudingen en kan tot 220Nm trekkracht verzetten. Die is bijgevolg duidelijk ontwikkeld om dienst te doen in de kleine modellen van het bedrijf. De eenheid weegt (droog) slechts 37kg. Dat is 30% minder dan z'n huidige tegenhanger, terwijl de lengte langs de as met 37,5cm hem ook erg compact maakt. Om de efficiëntie te optimaliseren biedt het bedrijf z'n ingenieurs de keuze uit 12 verhoudingen voor de overbrenging.

Net als de andere recente handbediende transmissies van Opel bevat die brede asymmetrisch gesneden tanden en drievoudige kegelvormige synchronisatie-elementen voor de eerste en tweede versnelling, en dubbele kegelvormige synchronisatie-elementen voor de derde en vierde versnelling. Ook de achteruit is gesynchroniseerd.