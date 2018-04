Audi Fleet Shuttle Quattro speciaal voor Ender's Game

Door: BV

De meeste autobouwers helpen filmmakers al te graag als de helden in de jongste Hollywoodprent op zoek zijn naar transport. Audi is daarin geen uitzondering. In het kader van ‘product placement' werd al meermaals een model voorgereden. Recent dook de R8 nog op in Iron Man en ook in ons dossier over legendarische autofilms duiken exemplaren met vier ringen op de neus op. In ‘Ender's Game' gaat de samenwerking de futuristische toer op. Ook niet voor het eerst, want in 2004 ontwierpen de Duitsers al een RSQ voor ‘I, Robot'.

Toeval of niet, deze Fleet Shuttle Quattro gedoopte creatie, heeft wel wat weg van de filmbolide die zich inmiddels diep in ons archief verstopt. Vooral dan wat de inkapseling van de wielen betreft. Harrison Ford en Asa Butterfield mogen er gerust in zijn. Als ze binnenkort ten strijde trekken tegen veroveringsgezinde buitenaardse wezens, dan is het transport alvast geregeld. Bekijk de Fleet Shuttle Quattro in de fotospecial.