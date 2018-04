Audi maakt futuristische filmauto

Door: BV

In New York liet Audi de RSQ sportcoupé zien. Een auto die speciaal ontwikkeld werd voor gebruik in de film “I, Robot”, waarin hoofdrolspeler Will Smith als detective Spooner in het jaar 2035 ten strijde trekt tegen de bedreiging van robots voor de mensheid. Het is de eerste keer dat Audi een auto speciaal voor een film uitwerkte. De RSQ, het vervoersmiddel van Will Smith in de monsterproductie, is een visionaire, maar nog steeds herkenbare interpretatie van Audi’s designtaal. De bioscoopbezoeker kan ook meteen kennis maken met het nieuwe single-frameradiatorrooster dat op de nieuwe A6 en A8 W12 te vinden is en geleidelijk in het hele gamma zal geïntroduceerd worden.

De ontwerpers dienden ook rekening te houden met de eisen van regisseur Alex Proyas. Daarom kreeg de RSQ vlinderdeuren, een centraal geplaatste motor en rijdt hij op kogels in plaats van wielen. In de film zijn overigens ook aangepaste seriewagens van het merk met de vier ringen te zien. Vanaf 16 juli zal de film in de VS te zien zijn. In België verschijnt de prent in de loop van augustus.