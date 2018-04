Q30 is kleine Infiniti, take 2

Door: BV

Nissan's luxemerk Infiniti werkt achter de schermen hard aan gamma-uitbreiding. En omdat elke autoconstructeur z'n positie op Europese bodem wil verzilveren met een compact model, heeft ook Infiniti die ambitie. In 2011 kregen we op het Autosalon van Genève Etherea concept te zien, en in Frankfurt zal het bedrijf de oefening nog eens overdoen met de Q30 Concept.

Veel lossen de Japanners nog niet over het studiemodel. Behalve dan dat F1-piloot Sebastian Vettel, die eerder werd gebombardeerd dot Infiniti's ‘Director of Performance', zogezegd van meet af aan z'n invloed heeft laten gelden. Wanneer serieproductie een feit is, dan rolt de Q30 van de band in de Nissan-fabriek in het Britse Sunderland. Maar zo ver is het nog niet.