Compacte Infiniti komt uit Engeland

Door: BV

De fabriek van de Nissan-alliantie in het Britse Sunderland produceert nu al de Qashqai, Juke en Note voor de Europese markt en maakt zich op om ook de Leaf bij elkaar te vijzen. En na een investering van nog maar eens £ 250 miljoen en 280 extra arbeidsplaatsen, zal er ook een nieuwe "compacte" Infiniti gebouwd worden. Die is realiteit in 2015.

De bodemplaat van de Infiniti kan de Renault-Nissan alliantie bij Mercedes halen, waar ze momenteel al voor de A- en B-Klasse gebruikt wordt. Op het lijnenspel van de premium Japanner werd ons al een blik gegund. Dat zal immers gebaseerd zijn op dat van de Etherea Concept.