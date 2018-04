Lada brengt Granta naar Europa

Door: BV

Het is alweer even geleden dat Lada een nieuwe auto in West Europa introduceerde. Maar als het van moederhuis AvtoVAZ afhangt, komt daar binnenkort verandering in. De Russen hebben van hun nieuwe berline, de Granta, een handvol exemplaren geërporteerd naar Duitsland en Tsjechië. Ze zijn de spreekwoordelijke teen in het badwater. Lada wil even naar de interesse peilen, gesterkt door het succes van budgetmerk Dacia.

Lada hoopt elk jaar zo'n 5.000 stuks aan de West-Europeaan te kunnen slijten. Dat is onvoldoende om veel invloed te hebben om het zakencijfer van het Russische merk. Net als vele buitenlandse merken (denk maar aan het nog te lanceren Chinese Qoros) gaat het vooral om geloofwaardigheid. Het oude continent neemt dan wel minder wagens af dan voorheen - de consument hier is nog steeds de meest veeleisende van allemaal.