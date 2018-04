SsangYong Korando facelift binnenkort ook bij ons

Door: BV

Het Zuid-Koreaanse SsangYong heeft een opfrisbeurt voor de middenklasse SUV Korando klaar. De opfrisbeurt volgens klassiek recept is in het thuisland voorgesteld, maar komt binnenkort (de exacte termijn is nog onbekend) ook naar Europa.

De wijzigingen omvatten nieuwe koplampen met LED dagrlichten, een agressiever gelijnd front dankzij een nieuwe grille en bumperschild, andere achterlichtunits, velgen die nu tot 18" groot kunnen zijn. Aan de binnenzijde kan het interieur nu ook houtlinleg en een dashboard met zacht aanvoelende toplaag omvatten, terwijl de bestuurder z'n bips kan parkeren in een geventileerde lederen zetel.

Technische wijzigingen zijn er ook. Op vlak van elektronica valt een opgewaardeerd infotainmentsysteem te vieren. Op mechanisch vlak is grote vooruitgang geboekt ter hoogte van de interne wrijving en een optimalisatie van de aandrijflijn. De benzineversies nemen nu genoegen met 5,8l/100km (volgens de Amerikaanse testcyclus, Europese cijfers zijn er nog niet). De rij-ervaring moet ook wat serener geschieden, want trillingen en geluid zijn me zo'n 10% teruggedrongen. Het gros van de winst staat op conto van een stijver subframe vooraan en een opgewaardeerde motorophanging.

Voor meer beeld verwijzen we u zoals steeds naar de fotospecial.