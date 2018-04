Focus 1.0 Ecoboost wordt de zuinigste

Door: BV

Ford's 1.0l driecilinder benzinemotor met turbo met lage inertie valt in de smaak. De centrale kaapte inmiddels twee jaar op rij de prijs van beste motor in z'n klasse weg. In de Focus is hij nu reeds verkrijgbaar in een variant met 125pk die 114 gram CO2 per kilometer de atmosfeer in blaast en een 100pk sterke uitvoering die een CO2-emissiecijfer van 109 gram laat optekenen.

Die laatste is nu door Ford nog eens extra onder handen genomen. De sturing van de eenheid is aangepast, de Focus is aerodynamisch nog verder geoptimaliseerd, er worden nog gladdere banden gemonteerd en de overbrengingsverhoudingen van de transmissie zijn zo gekozen dat de EU-cyclus (maar niet noodzakelijk je gewone verbruik) er zuiniger van geworden is. Het resultaat wordt een verbruiksgemiddelde van 4,3l/100km en een CO2-cijfer van amper 99 gram per kilometer. Een record voor een conventionele (lees: niet-hybride) benzinewagen in het segment.

Wie ‘m hebben wil, moet nog behoorlijk wat geduld oefenen. Ford komt momenteel niet verder dan 'een lancering in Europa in 2014'. Voor een prijskaartje is het dan ook nog te vroeg.