Dit zijn de Motoren van het Jaar 2013

Door: BV

De resultaten van de jaarlijkse prijsuitreiking van de motoren van het jaar zijn binnen. En er zijn voldoende categorieën om heel wat constructeurs gelukkig te maken. Zo mag VW zich een pluim in de hoed steken voor de 1.4l TFSI benzinemotor (1.0 - 1.4l), is het BMW en PSA's 1.6l turbo die geëerd wordt in de 1.4 - 1.8l-categorie, wordt BMW's 2.0l turbo verkozen in de categorie van 1.8l tot 2.0l en is het Audi's 2,5l vijfcilinder benzinecentrale die de eerste prijs krijgt bij de motoren met een slagvolume van 2.0 tot 2.5l. Bij de motoren met alweer een halve liter slagvolume extra is het de 2.7l zescilinder boxermotor van de Porsche Cayman en Boxster die het best in de smaak viel. En tussen 3 en 4 liter is het de 3.8l V8 van de McLaren MP4 die de voorkeur van de jury kreeg. Dan rest alleen nog de motorcategorie van meer dan 4 liter. Daarin gaat de eer naar de 6.3l V12 van de Ferrari F12 Berlinetta.

Er is echter slechts één krachtcentrale die zich de ‘Motor van het Jaar 2013' mag noemen. En dat is net als vorig jaar de 1.0l driecilinder turbomotor van Ford. Die is onder meer terug te vinden in de B-Max en Fiesta.