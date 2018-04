Skoda Yeti wordt volwassen

Door: BV

Skoda wist op 4 jaar tijd ruim 260.000 stuks van de Yeti te verkopen. Het model mag zich daarmee succesvol noemen. Skoda acht de tijd inmiddels rijp voor een makeover. Die zorgt ervoor dat de Yeti z'n bijna olijke uiterlijk inruilt voor scherpere lijnen en een stoerdere pose. Weg is de pubertijd, de crossover is volwassen.

Aan de buitenzijde werd gesleuteld met de obligate aanpassingen aan bumperschilden en grille, geflankeerd door compleet nieuwe lichtunits. Wie zichzelf trakteert op een off road-versie, etaleert dat aan de rest van de verkeersdeelnemers met zwarte kunststof bumperschilden met zilverkleurige inzetstukken. Achteraan noteren we een licht gewijzigde kofferklep (met wat scherper gelijnde driehoekige stijlelementen rond de nummerplaathouder) en opgefriste lichtunits.

Aan de binnenzijde is minder aangepast. We spotten nieuwe stoffen en sierstrips - geen facelift is compleet zonder - naast een driespakig stuurwiel.

De (al dan niet optionele) uitrusting wordt ook gespekt. Zo kan de Yeti zichzelf voortaan inparkeren, of de bestuurder bijstaan met een achteruitrijcamera. Een keyless-go-systeem maakt eveneens z'n intrede en de obsessie van de Skoda-designers voor praktische details neemt nog meer de bovenhand. Zo is een LED-zaklamp in de kofferwand geïntegreerd en is er een houder voor het fluo veiligheidsvestje onder de bestuurderszetel. De drie afzonderlijk neer te klappen achterzetels zijn gebleven.

Tussen de voorwielen kan je drie benzine- en vier dieselmotoren treffen. De instapper in de eerste categorie is een 1.2 TSI met 105pk, gevolgd door een 1.4 TSI met 122pk. De topper wordt een 160pk rijke 1.8 TFSI. Dieselen kan vanaf de 1.6 TDI Greenline die 105pk ter beschikking stelt, maar vooral wil verleiden met z'n verbruik van slechts 4,6l/100km. Naast een tweede variant met dezelfde inhoud vinden we er ook een tweeliter die 140 dan wel 170pk sterk is. De topversie laat zich ook aanstippen met een DSG-automaat met dubbele koppeling en integraalaandrijving. En met 18cm vrije ruimte onder de koets, moet dat de Yeti toch al in staat stellen om niet alleen stoer te ogen, maar ook stoer te doen.

De voorstelling geschiedt in Frankfurt, de verkoop start rond de jaarwisseling. Bekijken kan nu al, in de fotospecial.