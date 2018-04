Audi TTS Competition is weinig anders

Door: AUTO55

De TT - van Tourist Trophy - heeft vijftien jaar op de teller staan en rolde al een half miljoen keer uit de toonzaal. Een geldige reden om een gelimiteerde versie op de markt te gooien, zo concludeerde men in Ingolstadt. Van de TTS Competition zullen er slechts 500 exemplaren van eigenaar wisselen, waaronder coupés en cabrio's, en de verkoop wordt vanaf oktober dit jaar ingezet.

Te verkrijgen in Imola-geel en Nimbus-grijs - kleuren die ook aan de binnenzijde opduiken - kan je de TTS Competition herkennen aan zijn vaste achtervleugel op mat-aluminium 'pootjes' en aan de 19-duims Rotor-wielen met 225mm breed rubber eromheen. Wie de open variant verkiest kan zwart of grijs aanstippen voor het canvasdak. Xenon voor de koplampen en variabel in te stellen dempers (Audi magnetic ride) behoren tot de uitrusting.

Onderhuids verandert er niets, wat wil zeggen dat ook deze TTS maximaal 272pk uit een geblazen tweeliterblok puurt. Het sprintje naar 100km/u neemt iets meer dan 5 tellen in beslag en de topsnelheid is als vanouds elektronisch getemperd op 250km/u. De coupé in combinatie met de automaat met dubbele koppeling (S-tronic) maakt zich het snelst uit de voeten. Audi heeft overigens ook een S-Line Competition pakket in de aanbieding voor TT's met een vermogen tot 211pk. Zolang het maar opbrengt. Meer beeld van de TTS Competition kan je in de fotospecial ontdekken.