BMW M4 Concept: alle details

Door: BV

Op het Pebble Beach Concours d'Elegance in de Amerikaanse staat Californië onthult BMW vandaag (zoals verwacht) de Concept car die de productieversie van de M4 vooraf gaat. Die M4 Concept is gehuld in een opvallende gele lakkleur die naar de naam "Aurum Dust" luistert.

BMW zegt dat het zoals steeds bij M-modellen functie boven vorm verkiest, al levert dat al meteen bij de neus problemen op. Ook deze versie heeft een zogeheten powerdome (een uitstulping op de motorkap, voor de voorruit). Die kwam er destijds omdat er ruimte moest gecreëerd worden voor de cilinderkoppen van een V8. Maar terwijl BMW technische details nog steeds achterhoudt, is in elk geval wél zeker dat de opvolger van de M3 Coupé zich door een zescilinder lijnmotor met twee of drie turbo's zal laten voortbewegen. Nut heeft die powerdome dus niet, al maakt het natuurlijk wel aan omstaanders duidelijk dat het de M4 menens is.

De grille met karakteristieke dubbele nieren kreeg ditmaal een vormgeving die doet denken aan die van de karakteristieke M-velgen. Aan weerszijden monteert BMW lichtunits met dubbele ronde optieken en geïntegreerde LED-technologie.

De voorbumper is voorzien van drie grote luchtdoorstroomopeningen met een uitgesproken scherpe aflijning ter hoogte van de voorspoiler. Die is voor de gelegenheid overigens uitgevoerd in carbon.

Dat materiaal komt ook achteraan terug. En het blijft er niet bij de diffuser. BMW gebruikte het zelfs voor de sierstukken van de twee dubbele uitlaten.

Het dak is uitgevoerd in kunststof die weerom met dezelfde exotische vezel versterkt is. Het geheel is subtiel afgewerkt met de M-driekleur. Belangrijker is de gewichtsbesparing die BMW ermee realiseert. Het schrappen van enkele kilo's op het hoogste punt van het voertuig is niet alleen goed voor de prestaties, maar levert ook een lager zwaartepunt op. Dat kan alleen goed nieuws zijn voor de dynamische eigenschappen.

Overlopen we de flanken, dan spotten we zijdelingse luchtdoorstroomopeningen met een moderner ontwerp en uit de kluiten gewassen, gepolijste 20-duimers die goed zicht geven op de keramische remschijven die de Duitsers erachter een woonst gaven.

Naar de prestaties van de dubbel geblazen drieliter blijft het gissen. We houden daarom vast aan onze projectie van zo'n 450pk en een trekkracht tussen 450 en 550Nm. Net als aan de sprinttijd van een lage vier tellen. Alle foto's zijn uiteraard in de fotospecial te bewonderen.