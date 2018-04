Uitverkocht: BMW M3

Door: BV

Nog zes maanden blijven de M3 en M3 Cabrio in productie. Daarna is het ermee gedaan, gezien beide modellen nog gebaseerd zijn op de vorige generatie van de 3-Reeks. Maar er nog één bestellen hoort niet langer tot de mogelijkheden. Alle exemplaren zijn reeds verkocht. Dat heeft BMW M-baas Friedrich Nitschke meegedeeld.

Uiteraard komt er ook een M van de jongste 3-generatie. Over het recept is wou die nog niet veel kwijt, al liet de topman tussen de regels verstaan dat vierwielaandrijving niet hoog op z'n verlanglijst staat. "Te zwaar en je verliest stuurprecisie", klinkt het. Over de motoren wordt nog niets concreets gelost, maar Nitschke weet wel dat helemaal specifieke M-motoren niet langer op het programma staan. De volgende M3 krijgt dan ook een zes-in-lijn onder de kap. Met turbo's uiteraard. Toekomstige M-producten krijgen krachtcentrales die gebaseerd zijn op motoren die in het normale leveringsprogramma te koop zijn. Maar ze zullen steeds "afgestemd zijn op de specifieke noden van de M-klant".