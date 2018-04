Zo goed als af: BMW M4 Concept

Door: BV

Op het Autosalon van Franfurt stelt BMW de voorbode van de langverwachtte M4 voor. De Duitsers kleven er nog 'Concept' achter, maar op de opvallende gele koetswerkkleur na zal die als twee druppels water lijken op het definitieve product dat ten laatste begin volgend jaar in het voetlicht treedt. Details zijn nog schaars, al is de aanwezigheid van een zescilinder met twee, ja misschien zelfs drie turbo's geen geheim meer. Die wordt wellicht 450pk en tussen 450 en 550Nm sterk om de M4 in staat te stellen naar 100km/u te sprinten in 4,2 tellen. Om het gewicht van deze Concept te drukken doet BMW beroep op koetswerkpanelen die zijn vervaardigd uit met koolstofvezel versterkt plastic. Dat hoort voldoende te zijn om zo'n 100kg kwijt te raken. Een techniek die het ook bij de i3 en i8 gebruikt. Op meer informatie moeten we na dit eerste beeld (een tweede foto hebben we op onze Facebook-pagina gepost), nog hooguit een dag wachten. De bezoekers van het Pebble Beach Concours d'Elegance in het Amerikaanse Monterey krijgen hem komend weekend immers al in avant-première te zien.