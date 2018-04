Dit is de Kia Soul voor Europa (en nieuws over de Picanto)

Door: AUTO55

s="internalLink" href="http://www.auto55.be/nieuws/19977-kia-doet-soul-nog-eens-over">De Amerikaanse versie werd eerder in New York voorgesteld; nu is de Europese speler klaar om met het publiek kennis te maken. De nieuwe Soul, die op het zicht weinig van zijn voorganger verschilt, zal begin 2014 bij de Europese verdelers worden afgeleverd. In een later stadium zal ook een volledig elektrisch aangedreven versie ten tonele verschijnen. Over motoren, emissiecijfers en prestaties werd nog niet gerept. Over de uitrusting laat Kia wel iets los. Zo zullen er 11 verschillende carrosseriekleuren verkrijgbaar zijn en heeft de klant de keuze uit drie verschillende dakkleuren: zwart, wit of rood. Voor de liefhebbers van een robuust ogende Soul is er een speciaal SUV Styling Pack ontwikkeld. Deze uitvoering onderscheidt zich van de gewone modellen door bumpers en zijschorten in pianolak, iets meer in de hoeken geduwde wielen en een zwart dak. Kia bevestigt dat kopers hun Soul helemaal naar eigen smaak kunnen aankleden.

De tweede generatie Soul is ondanks de forse gelijkenis met zijn voorganger helemaal vanaf een leeg vel papier ontworpen. Zowel het interieur als het rijgedrag zouden erop verbeterd zijn, meent Kia, en dat laatste als gevolg van het onderstel waarop bijvoorbeeld ook de Cee'd is gestoeld. De Soul is er een stuk stijver door geworden (+ 29%) en ook stiller (- 3dB).

De nieuwe Soul beleeft zijn première op de IAA in Frankfurt, geflankeerd door een compacte stijlstudie voor stadsgebruik en door de Picanto Bi-Fuel LPG waarvan de 1,0l driecilindermotor twee verschillende brandstoffen lust. De Picanto in kwestie heeft twee brandstoftanks aan boord: een tank van 35l om benzine op te slaan en een LPG-tank onder de vloer van de kofferbak - in plaats van een reservewiel - met 27l volume. De centrale is goed voor 67pk en 90Nm koppel en verbruikt gemiddeld 5,6l/100 km (97g/km). Massaproductie staat op de planning.