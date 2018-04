Nieuwe vierpitters van Volvo

Door: AUTO55

Op het IAA in Frankfurt presenteren de Zweden nieuwe benzine- en dieseldrinkers met 2,0l slagvolume, alsook een gloednieuwe achttrapsautomaat om dit najaar op de markt te gooien. Zowel de S60, V60, V70 als de S80 zullen er gebruik van maken. De Drive-E viercilinder zelfontbranders produceren tussen 120 en 230pk; de versies op benzine leveren 140 tot ruim 300pk.

Komen onder meer aan bod: de dubbel geblazen D4 met 181pk en 400Nm koppel en de T5 en T6 - met turbo en compressor - die respectievelijk 245 en 306pk uitbraken. De T6 zal enkel de 60-serie worden gelepeld, de XC60 incluis, en er is keuze tussen een manuele zesversnellingsbak en de automaat met 8 overbrengingen om het geweld op de wielen los te laten.

Volvo deelt ook mee dat de Drive-E-motoren al van bij de geboorte voorbereid zijn op de (toekomstige) toepassing van elektrische assistentiesystemen. Cruciale onderdelen zoals de 'Integrated Starter Generator' kunnen eenvoudig worden aangekoppeld. Ook maken de compacte afmetingen van de vierpitters het relatief gemakkelijk om een elektromotor toe te voegen. Dat kan zowel in de voor- als in de achterpartij van de auto. Het accupakket zal dan in het midden worden ondergebracht. Meer beeld van de vierpitters is er in de fotospecial.