Audi schetst de vernieuwde A8

Door: BV

Nu Mercedes met de nieuwe S-Klasse weer duidelijk maakt waar de lat ligt in het segment van de toplimousines, is het de hoogste tijd voor de gedoodverfde concurrenten om aan te proberen klampen. Audi dokterde alvast een facelift uit die de kraaiepootjes van de A8 moet wegsteken. Die krijgt splinternieuwe LED-koplampen die de intelligentste en meest variabele in hun soort moeten worden. En de LED-richtingaanwijzers knipperen voortaan niet langer, maar het signaal ‘loopt' van centrum naar buitenzijde. Audi hoopt dat een A8 die van richting verandert daardoor wat minder makkelijk te verwarren is met een A4 of A6.

Als de schetsen, die vaak een nogal optimistisch beeld van het eindresultaat geven, een indicatie zijn, dan moeten nieuwe bumperschilden, andere grilles en een chroomlijst over de volledige breedte van de koffer, ook de status van de A8 onderlijnen. Bekijk het zelf in de gallery.