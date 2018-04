Subaru BRZ tS is veel, maar niet sneller

Door: BV

Subaru had al een teaser de wereld ingestuurd waarop de grille te zien was, voor de gelegenheid getooid met het STI-logo van Subaru Technica International. In het verleden betekende dat geheid dat er een turbo bovenop het tweeliter boxerblok gevezen was voor een flinke extra dosis adrenaline. Maar dat is niet het geval. De BRZ tS heeft met 200 stuks, net zo veel paarden aan de teugels dan elk ander exemplaar.

De ingenieurs van STi denken wel de verbinding met de grond flink te kunnen verbeteren. En daarvoor hebben ze werkelijk alles overboord gegooid. Veren, veerpoten, dempers, stabilisatorstangen, remmen, remzadels, velgen en banden zijn allemaal specifiek. Achteraan is er zelfs een ophangingsarm gewijzigd.

Daarnaast is het bescheidenheid troef, met hooguit wat logo's links en rechts. Rijden moet ook voor wat meer begeestering zorgen gezien en daarvoor is de Sound Creator (een mechanische oplossing die het geluid op de inlaatlijn van de motor versterkt en doorspeelt aan de cabine) herwerkt, en de stabiliteitscontrole opnieuw geprogrammeerd.

Subaru bouwt slechts 500 stuks van de tS. Die zien er overigens pas uit als de exemplaren in de fotospecial als je ook de optionele kuipzetels en dakvleugel aanstipt.