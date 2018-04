Nieuwe Terrano is Nissan Duster

Door: BV

Dat Nissan werkt aan een eigen variant van Dacia's succesvolle budget-SUV is al lang geen geheim meer. Het bedrijf stoft er de naam Terrano voor af. Morgen wordt alle officiële informatie vrijgegeven, al betekent dat hoegenaamd niet dat je met zo'n aanstormend model onvoorzichtig moet worden. De Japanners hebben enkele exemplaren onbewaakt op een parkeerplaats achtergelaten en dat is voldoende om ons al een eerste blik te gunnen. We maken alvast een lijstje op van de uiterlijke aanpassingen.

De Terrano is van A- tot C-stijl structureel identiek aan de Duster, maar krijgt wel donkere stijlen. Voor de A-stijl is er nogal wat aangepast. Net als achteraan zijn bumpers en lichtunits gereviseerd, maar in de neus merken we ook een andere grille en nieuwe motorkap op. Rijden doet de Terrano ook op ander lichtmetaal.

Nissan zal het model bouwen in India met dezelfde motoren als het origineel. Dat zijn een 1,6l benzine- en 1,5l dieseleenheid. Klik hier voor alle beelden.