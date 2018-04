Camal maakt unieke Maserati

Door: BV

Nuja ‘maakt' is tot nader order een iets te optimistische term. Deze door Camal getekende bolide bestaat voorlopig alleen in het virtuele rijk. Een tastbaar exemplaar komt er pas als een liefhebber van het merk zich laat inpakken door deze koets die volgens het stijlhuis en ontwerpers Alessio Michella en Paolo Garella teruggrijpt naar de dramatische vormgeving die de modellen van het Italiaanse merk in zestiger en zeventiger jaren etaleerden. Als technische basis, voor onderstel en aandrijflijn, zou een Maserati GranTurismo geofferd worden. Beeld van de Camal Tributo is er in de gallery.