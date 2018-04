Ferrari 458 Speciale is vooral sneller

Door: BV

Voor wie een Ferrari 458 nog altijd wat te slap is, is er goed nieuws. Op het Autosalon van Frankfurt presenteren de Italianen deze 458 Speciale. En z'n naam heeft helemaal niets te maken met de strepen over de koets, of de specifieke lichtmetalen velgen. Het slaat op het werk dat onderhuids is verricht.

De atmosferische 4,5l V8 benzinemotor schopt het nu tot 605pk (bij 9.000t/min) en 540Nm (bij 6.000t/min). Cijfers die de vraag doen rijzen waarom sommige autobouwers hun toevlucht nemen tot turbo's. De eenheid wekt zo maar eventjes 135pk per liter longvolume op. Het is daarmee de krachtigste atmosferische achtpitter ter wereld.

En het ‘speciale' eindigt daar niet bij. Technoboys kunnen Side Slip Angle Control of SSC aan hun arsenaal acroniemen toevoegen. Dat systeem maakt het een stuk makkelijker om driftend de bocht door te komen. De elektronica erkent de symptomen immers en houdt de Ferrari onder een min of meer constante drifthoek. Of je nu een stevige lepel rijkunsten binnen hebt of niet, het reduceert de kans dat je jezelf verliest in een spinnend en bandenrook spuwend decorstuk.

Pininfarina ging nog even met het vergrootglas over de koets en ontdekte enkele punten waarop aerodynamische verbeteringen mogelijk waren. En de Michelin Pilot Sport Cup 2-rubbers lijmen zich ook met meer overtuiging aan het asfalt. Tel dat allemaal op bij een totaalgewicht van amper 1.290kg en je hebt een product dat zichzelf in exact 3 tellen vanuit stilstand naar 100km/u katapulteert.

Ferrari kan de 458 Speciale in 1 minuut en 23,5 tellen om z'n eigen testtrack in Fiorino jagen. Dat is anderhalve second sneller dan de 458 zonder Speciale. Hoe dat er uit ziet, ontdek je in onze fotospecial.