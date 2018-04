Nu officieel: Nissan Terrano

Door: BV

Gisteren bracht Auto55.be al beeld van een verkeerd geparkeerd model, en nu is de nieuwe Nissan Terrano er ook officieel. Het model zal in India gebouwd worden voro de plaatselijke markt. Onderstel, motoren en structuur zijn afkomstig van de Dacia Duster, al wordt daar in het 627 woorden tellende communiqé van de constructeur geen letter aan verspild.

Nissan heeft het model dan ook gecamoufleerd achter nieuwe bumperschilden, een andere motorkap, de voor het merk typische grille, en specifieke lichtunits. De koets rijdt bovendien op specifieke zestienduimers en leeft onder gelakte dakrails. Het interieur wijkt dan weer af van de Duster zoals we die kennen door z'n boordplank met twee tinten. Voorlopig, tenminste, want de Dacia ondergaat ook een facelift. Die staat volgende maand te blinken op het Autosalon van Frankfurt.

De motoren zijn allemaal al gekend. Het gaat om een 1.6 benzine met 105pk en een 1.5 dCi in vermogensversie van respectievelijk 85 en 110pk. Beeld is er in de fotospecial.