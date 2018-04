Opel Monza Concept staart de toekomst in

Door: BV

Op het Autosalon van Frankfurt presenteert Opel de Monza. Daar waren we voor verwittigd. Dat model luistert dan wel naar dezelfde naam als het model dat de Duitse autobouwer in 1977 aan de wereld voorstelde en profileert zich eveneens als een coupé, maar het is vooral geen retromodel. De Monza heeft de blik strak op de toekomst gericht.

De stijlkenmerken van deze 4,69m lange en 1,31m vierzitter zullen de komende jaren de vormgeving van nieuwe modellen bepalen. De gigantische vleugeldeuren (eigenlijk klapt de ganse flank open) en de afwezigheid van een B-stijl zijn weliswaar nog niet voor meteen. Maar de nieuwe grille, de strak gelijnde en erg driedimensionaal geïntegreerde luchthappers, vorm van de lichtunits... we zullen het allemaal herkennen. De inspiratie voor het gesculpteerde koetswerk van deze lage vierzitter komt volgens de constructeur van golven die zichzelf in de branding gooien.

Ondanks de beperkte hoogte claimen de Duitsers een erg ruim passagierscompartiment. De ingenieurs wisten de ganse cockpit immers zo'n 15 centimeter lager in te bouwen dan in een conventionele personenwagen. Het koffervolume van zo'n 500 liter staaft die claim.

Zo'n 35 jaar geleden was Opel één van de constructeurs om te experimenteren met een digitaal instrumentarium. Anno 2014 gaat Opel nog een flinke stap verder. Liefst 18 verschillende LED-projectoren maken van het ganse dashboard één groot scherm. Ze genereren een heus driedimensionaal beeld en zijn in staat om informatie weer te geven in lagen. Uiteraard is het design ervan geheel aanpasbaar. De bediening geschiedt via gesproken commando's en knoppen op het stuurwiel.

Een concept waarin je niet over een permanente internetverbinding beschikt is tegenwoordig ondenkbaar. De Monza is geen uitzondering. Opel bedacht een systeem dat in drie stadia (ME, US, ALL) communiceert met de buitenwereld. De eerste functie schakelt de smartphone van de bestuurder uit en geeft alleen belangrijke informatie weer. US maakt het voor de inzittenden mogelijk om hun ervaring te delen met een selecte groep mensen. Zeg maar familie en vrienden. En in de laatste stand zijn alle grenzen weggevallen. Dan kan je bijvoorbeeld de route die je volgt delen met de wereld, als je dat al nuttig zou vinden.

De structuur van de Monza Concept is modulair. Dat betekent dat ze zonder al te veel aanpassingen plaats kan bieden aan verschillende krachtbronnen. In z'n meest conventionele vorm is dat een verbrandingsmotor, terwijl een elektrische aandrijflijn met accu's het andere uiterste is. De Concept wordt evenwel voorgesteld met een 1.0l driecilinder benzinemotor (die eveneens in Frankfurt z'n debuut viert tussen de voorwielen van de Opel Adam) die dienst doet als range-extender. Die technologie is gelijkaardig aan die in de Ampera. Wanneer de kleine driecilinder bijstand verleent aan de elektromotor die de wielen aandrijft, jaagt die in dit geval aardgas in plaats van conventionele benzine door de cilinders. Dat is nog vriendelijker voor het milieu.

