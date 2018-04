Nissan gunt blik op (Amerikaanse) toekomst

Door: AUTO55

Tijdens een happening in Los Angeles toonde het Japanse merk gisteren beelden van een nieuwe concept car, waarvan de sluier in januari op de NAIAS in Detroit zal worden gelicht. De berline borduurt duidelijk verder op Nissans huidige ontwerptaal en zou wel eens een voorbode van de volgende Maxima kunnen betekenen. Dat model heeft bij ons nooit potten kunnen breken, vanwege de imagokwestie en het ontbreken van een dieselcentrale, maar geldt in de Verenigde staten wel als een gevestigde waarde. Nissan wil er voorlopig niets meer over uitweiden.