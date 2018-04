Range Rover met 2 hybrides naar Frankfurt, en verder

Door: BV

Land Rover introduceert op het Autosalon van Frankfurt twee hybrides in één klap. Zowel de Range Rover als de Range Rover Sport krijgen een 3-liter dieselmotor, versterkt met een 35kw en 170Nm sterke elektromotor, ingelepeld. Beide modellen dikken daardoor 120kg aan, maar gezien ze nu nagenoeg volledig uit aluminium zijn opgetrokken, zetten ze nog altijd minder gewicht op de weegschaal dan hun ruim 400kg zwaardere voorgangers. Ze zijn al vanaf 10 september te bestellen, maar de eerste exemplaren worden pas in januari van volgend jaar geleverd.

De elektromotor die geïntegreerd is in de achttrapsautomaat helpt bij de acceleraties, maar kan de wagen ook autonoom aandrijven. Tot 48km/u en voor niet meer dan 1,6 kilometer. Dezelfde eenheid doet ook dienst als generator om remenergie te recupereren.

Beide aggregaten leveren samen 340pk bij 4.000t/min en 700Nm van 1.500 tot 3.000t/min. Dat levert prestaties op die niet moeten onderdoen voor die van de achtcilinder diesel. De Range Rover Sport gaat vanuit stilstand naar 100km/u in 6,7 seconden en haalt een top van 225km/u. De Range Rover is een tikkeltje meer obees en geeft daarom respectievelijk 2 tienden en 7km/u toe. Waar je anderzijds geen concessie moet doen, is op vlak van interieur of bagageruimte. Van de hybride aandrijflijn merk je daar niets.

Maar waar het natuurlijk om gaat, zijn de verbruikscijfers. Die slinken zo'n 26% ten opzichte van niet-hybride-exemplaren. De gemengde cyclus tikt voor beiden af op 6,4l/100km, wat een CO2-cijfer van 169gr/km oplevert.

Om te bewijzen dat de hybridversies net zo capabel zijn als de andere producten van het merk, starten 3 exemplaren morgen 22 augustus een route. Die zal lopen van de thuisbasis in het Engelse Solihull naar de kantoren van moederbedrijf Tata in het Indische Bombay. 16.000km over wegen die geheel naar Land Rover-traditie lang niet de beste zullen zijn (desnoods zoeken de Britten wel ergens een nauwelijks toegankelijke bergpas), waarvan een deel over de oude, ruim 6.000km lange Zijderoute die Azië met de Middellandse Zee verbond. Op 15 oktober moeten de wagens op hun bestemming aankomen.