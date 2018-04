S voor Bentley Continental GT V8

Door: BV

Bentley timmert verder aan de uitbouw van het Continental-gamma. Niet met nieuwe derivaten of koetswerkvormen, wel met variaties op de bestaande modellen. Die moeten de klemtoon exact leggen waar de bestuurder dat wil. Wie voor de ultieme luxe gaat, kiest voor een W12. De absolute top in vermogen is te vinden bij de Speed-modellen, maar wie het belang veeleer legt bij rij- en stuurgedrag, houdt het (een tikkeltje) meer bescheiden en opteert voor de V8. En ook daarvan komt nu een variant die sneller en snediger is. De S die het bedrijf achter de type-aanduiding kleeft, staat er dan ook niet ten onrechte.

Bentley nam de stuurinrichting onder handen, kwestie van meer feedback naar de vingertoppen te gidsen. De ophanging herzien is een must als je een extra sportieve variant uitbrengt. Ditmaal legden de ingenieurs de koets 1cm lager, zijn de elektronisch gestuurde dempers opnieuw gekalibreerd en heeft de achterste stabilitisatorstang een maat extra op de teller.

De 4-liter achtcilinder met dubbele turbo is de gekende centrale onder de kap, maar door hoofdzakelijk met de motorelektronica te rommelen perst die 21pk en 20Nm extra door de achttrapsautomaat en vierwielaandrijving. Met 528pk en 680Nm is de V8 S tot 309km/u snel en legt hij de honderdsprint in 4,5 tellen af. Da's drie tienden en 6 km/u winst, terwijl een stabiliteitscontrole met een liberalere houding garandeert dat je ook pret hebt als je laterale G-krachten gaat opzoeken. Om het bij autobahn-snelheden allemaal nog een tikkeltje stabieler te maken, gaan een hertekende voor- en achterbumper met diffuser op zoek naar enkele extra kilo's neerwaartse druk.

Het grote publiek kan voor het eerst kennismaken met het model op het Autosalon van Frankfurt, of in onze fotospecial natuurlijk.