Opgeschroefde Lexus haalt 320km/u

In 2010, kort nadat Toyota de stekker uit z'n F1-programma trok, kon het team (Toyota Motorsport GmbH) zich met andere zaken gaan bezighouden. En dus kwam men met een Lexus LS op de proppen waarvan de dubbel gepeperde 5,0l V8 maar liefst 800pk ontwikkelde. Een beetje van het goede teveel, zo werd geacht, waardoor het maximaal ontwikkelde vermogen vandaag 150 eenheden lager ligt.

650 paarden dus, terwijl er koppelgewijs 710Nm wordt geproduceerd. Het stelt de TMG 650 in staat in 4,2 seconden naar 100km/u te snellen en een topsnelheid van 320km/u te behalen. Productieplannen zijn (nog) niet, maar het weerhoudt de makers er niet van om de bolide uitgebreid te testen. Zoals je op onze facebook-pagina kan ontdekken. Meer beeld is er natuurlijk in de fotospecial.