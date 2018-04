Logisch vervolg: facelift Opel Insignia OPC

Door: BV

Als Opel de Insignia naar de plastisch chirurg stuurt voor een chemische peeling, dan is het maar logisch dat ook de OPC-versie zichzelf wat jonger probeert voor te doen. Dit is het resultaat van de facelift van de krachtigste Insignia. Die omvat de gebruikelijke uiterlijke aanpassingen en enkele kleinere technische verbeteringen.

Nee, extra vermogen komt er niet bij kijken. Al is er niet al te veel volk dat zal argumenteren dat de Insignia OPC met 325pk en 435Nm veel te kort komt. Met een handbak tussen de twee Recaro voorzetels en aandrijfkracht voor elk wiel, sprint de snelste telg naar de honderd in exact 6 tellen. Er komt elektronica aan te pas om ervoor te zorgen dat de Duitser zich aan 250km/u houdt, al kan je ook opteren om de begrenzer thuis te laten (in het OPC Unlimited Pack). Dan is de berline tot 270km/u snel en haalt de break - Sports Tourer - op 5km/u na dezelfde pieksnelheid.

Opel concentreerde zich op de verfijning van de dynamiek. Daarvoor zijn enkele makkelijke zaken aangepast, zoals de programmering van de adaptieve demping en de stabiliteitscontrole. Maar er werd ook structureel werk verricht. Zo is de achteras onder handen genomen. Liefst 60% van de onderdelen zijn nieuw.

Aan de binnenzijde is zowat alles in het blikveld van de bestuurder nieuw. Het begin al met een ander stuurwiel (met schakellepels als je opteerde voor een automatische versnellingsbak), het instrumentenbord en de middenconsole. Een 8" groot informatiedisplay kost je extra centen, maar houdt je dan wel op de hoogte van zaken als oliedruk en - temperatuur, batterijspanning, gasklepstand, remkracht en laterale G-krachten.

Uiteraard ging de koets voor z'n nip & tuck langs bij dezelfde dokter als de meer dociele versies. Maar bumperschilden, grille, velgen en uitlaten maken uiteraard het verschil. Volgens Opel roept de ‘karakteristieke sabeltantafwerking' beelden op van supersnelle rondes op de Nürburgring. Kijk gerust even in de fotospecial of dat waar is.