Dacia Duster facelift is er nu echt

In Frankfurt is het dan toch zo ver: Dacia presenteert er de facelift van de erg populaire Duster. De budget-SUV krijgt een nieuwe voorbumper met een lager gepositioneerde luchtinlaat waarin voortaan ook ruimte is voor een grille met dubbele verchroomde latten. De dubbele koplampen omvatten nu ook dagrijlichten.

Om het robuuste karakter van de Duster wat beter in de verf te zetten, opteerde DCacia voor nieuwe dakrails met opengewerkte steunen. Onder de koets zitten dan weer nieuwe 16-duimers met M+S-rubbers die wat meer dynamisme moeten injecteren.

Nieuwe achterlichten, een verchroomd uitlaatsierstuk en een nieuw 4WD-embleem vervolledigen de stijlontwikkelingen aan de buitenkant.

Wat het bedrijf voor de binnenkant op de planning heeft staan, weten we nog niet. En ook over technische wijzigingen worden we pas later ingelicht.