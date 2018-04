Bulleta RF22 is verklede Lotus

Door: BV

Het Californische Bulleta Motors is zeker niet de enige constructeur om een basis van Lotus als eigen merknaam te verkopen. Denk maar aan Detroit Electric, of de Tesla Roadster. Deze RF22, genoemd naar de Lockheed Martin F-22 Raptor, is gebaseerd op de Lotus Evora, maar kreeg een specifiek koetswerk. Dat is van de hand van Samir Sadikhov die zich tot op heden vooral bezig hield met computergegenereerde studiemodellen. Het wordt uitgevoerd in composietmateriaal, maar als je dieper in je buidel tast, kan de ganse koets ook in carbon. Hoe diep je daarvoor moet graaien is onduidelijk, want de prijs is onbekend.

De minder dan 1,4 ton wegende tweezitter behoudt z'n geblazen 3,5l V5, maar het vermogen wordt wel opgekitteld tot 505pk en 555Nm. Dat moet een sprinttijd tot 60Mph (96km/u) in 3,6 seconden mogelijk maken. Voor de vertraging zorgen carbon-ceramische remmen die perfect uitzicht hebben op 19-duims wielen in carbon fiber, waarrond Michelin Super Sport-rubber zit.

Koop je een RF22 dan krijgt je meteen ook een exclusief horloge van zwitserse makelijk cadeau. Dat zal hetzelfde serienummer hebben als de auto. Beeld van het horlogo is er niet, maar van de exotische bolide hebben we in onze fotospecial meer dan 10 plaatjes.