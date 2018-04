Ook beter: BMW X5 M50d

Door: BV

Een generatiewissel voor de X5 betekent onvermijdelijk dat alle varianten van het model moeten volgen. En dus wordt ook de M50d afgelost. Met standaard xDrive vierwielaandrijving, achttrapsautomaat, een door drie turbo's opgekittelde drieliter turbodieselmotor en een specifiek koetswerkpakket is het de meest potige dieselaar uit het aanbod.

Wanneer de X5 M50d de sporen wordt gegeven haalt die vanuit stilstand een snelheid van 100km/u in 5,3 seconden. Dat is een tiende beter dan de vorige editie. Het verbruiksgemiddelde zakte ook. Dat zakt bijna een liter, tot 6,7l/100km.

Beeld van de X5 M50d MY2014 is er in overvloed in onze fotospecial.