Caterham Seven 165 heeft amper 80pk

Door: BV

Akkoord, de Caterham Seven is een regelrecht pluimgewicht. En met een fonkelnieuwe Suzuki-krachtbron die niet meer dan 3 cilindertjes telt, wordt er zowaar nog meer gewicht bespaard. Maar zonder de turbo die we verwacht hadden, maar niet present tekent, tikt de kleine Caterham af op niet meer dan 80pk en 107Nm. Het model is in Frankfurt te zien, en we weten inmiddels hoe het eruit ziet. De prestaties daarentegen, zijn nog onbekend. Alsof Caterham het even wil laten bezinken. Goed nieuws is er wel voor de prijs, want met € 25.000 voor de basisuitvoering wordt het de meest toegankelijke Caterham ooit.