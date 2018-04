Add lightness: Caterham met 660cc driecilinder

Door: BV

Caterham is dan wel een kleine autobouwer, het bedrijf houdt ons toch maar mooi bezig. Eerder deze zomer konden we al de komst van een nieuwe gammatopper aankondigen, en terwijl we voorlopig - op een eerder gepubliceerde teaser na - nog verstoken blijven van beeld van de nieuwe instapper hebben we er alvast wel nieuws over.

De Britten hebben een nieuwe motorenpartner aangesproken voor hun meest toegankelijke (minder dan £ 17.000 in de UK) telg. Dat is Suzuki. De Japanners leveren een piepkleine 660cc driecilinder turbomotor. Die wordt gekoppeld aan een handbediende vijfbak. Caterham wil alvast kwijt dat die sterk presteert en flink minder verstookt dan z'n toch al niet dorstig te noemen voorganger.

Boven alles zet de creatie weer minder kilo's op de weegschaal. Al die extra ‘lightness' maakt het de lichtste Caterham ooit. Colin Chapman zou fier geweest zijn.