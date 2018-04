Jeep Wrangler Polar is Cool

Door: BV

Om wat aandacht naar de Wrangler toe te harken, heeft de marketingafdeling van Jeep een nieuwe speciale editie uit de hoed getoverd. Die heet Polar en is gespoten in wel erg koel blauw. En dat is niet de enige verwijzing naar een lage temperatuur. Op de voorbumper prijken de coördinaten van Vostok. De plaats in Antarctica waar de laagste temperatuur ooit werd gemeten. Het werd daar -98,2 graden. Grotendeels zwarte velgen, een hardtop in koetswerkkleur, wat bij Mopar geleende accessoires en een gezonde dosis graphics zijn andere zaken die het verschil maken. Ze komen bovenop de standaarduitrusting die onder meer een snelheidsregelaar, verwarmde zetels en airco omvat.

Je hebt in principe keuze uit twee motoren, maar de 3,6l V6 met 284pk, 347Nm en een vijftrapsautomaat kan in onze contreien op maar weinig bijval rekenen. Spot je toch een Wrangler dan heeft die geheid de 2,8l diesel onder de kap. Die laat zich paren aan een automaat met vijf verhoudingen of een handbak die een verhouding extra heeft. De eerste kan wat meer trekkracht aan. De diesel ontwikkelt in dat geval 460Nm. In combinatie met de handgeroerde transmissie is dat 410Nm.

De Jeep Wrangler Polar poseert in de fotospecial.