Ford Vignale is Mondeo met meer stijl

Ford haalt niet alles uit de markt. Dat is het resultaat van een hoop snuffelwerk van marketingguru's. En dat betekent niet dat er dringend weer een model boven de Mondeo moet geparkeerd worden. Een spirituele Scorpio-opvolger is nog niet voor meteen. Versies van bestaande modellen kunnen best nog wat extra aandacht gebruiken. 10 à 15% van de klanten ziet het immers wel zitten om te upgraden binnen het bestaande product. De huidige Titanium X-uitvoering bij Ford blijft dus niet het plafond. Daarboven komt nog de Vignale.

De Mondeo Vignale die in Frankfurt tentoon wordt gesteld is voorzien van specifieke sierlijsten, rijkelijk rondgestrooide lederbekleding waar de stikmachine op is dolgedraaid, heeft meer chroomkleurige stijlelementen, 20-duims lichtmetaal, accessoires als een bagagelade in de koffer en snufjes als een geïntegreerde hotspot.

En toch moet het Vignale-label wanneer dat over ruim een jaar beschikbaar wordt, vooral méér zijn dan zomaar een vakje dat je op het bestelformulier moet aankruisen. Ford wil dat de klanten ervan extra in de watten gelegd worden. Ze moeten meer service krijgen bij de dealer en zullen kunnen genieten van extra privileges.

