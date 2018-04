S-Max Concept warmt op voor generatie 2

Door: BV

Terwijl meer en meer autoconstructeurs afstappen van het concept van de grote monovolume (er is bij Renault zelfs sprake van een crossover als opvolger voor de Espace), blijft Ford trouw aan het segment. Maar de producten van het bedrijf evolueren wel. Toen het Blauwe Ovaal in 2005 de Activity Vehicle Concept voorstelde, - wat later de S-Max zou worden - had de wereld zo'n dynamisch gelijnd busje nog niet eerder gezien. En toch was hij ook nog eens ruim, praktisch en gezegend met een levendig onderstel dat destijds typisch was voor het bedrijf. De S-Max doet nog altijd dienst, maar de Concept bewijst dat een opvolger stilaan op de loer ligt.

Dat Ford opteert voor een doorontwikkeling van het model ligt gezien het succes van de eerste generatie voor de hand. Maar we zien nu al dat het potlood wat strakker is gehanteerd, wat waar mogelijk scherpere vouwlijnen opleverde. En natuurlijk heeft het bedrijf ook de op Aston Martin geïnspireerde grille in de neus ingewerkt.

Aan de binnenkant zal de futuristische boordplank van het studiemodel wellicht nog plaats maken voor een wat realistischer exemplaar. Maar ook hier overheerst modernisme. Opvallend: Ford heeft niet gekozen voor een leger aan knoppen, zoals dat bij de huidige modellen het geval is. Daardoor oog de boordplank eerder opgeruimd. Achter het grote centrale scherm gaat Ford's multimediasysteem SYNC schuil. En de automaat wordt bediend door een draaiknop op de middentunnel. Die is in deze concept overigens gekoppeld aan een gloednieuwe 1.5l viercilinder turbomotor op benzine.

Wisselen van twee naar drie zitrijen en vice versa zou met een simpele druk mogelijk zijn dankzij de Thin Seat Technology. Bovendien beschikt de S-Max Concept over een ‘intelligente' tweede zetelrij die het in- en uitstappen vergemakkelijkt met een centrale plaats die wegklapt in de vloer.

Zoals je van een moderne auto mag verwachten zit de S-Max Concept stevig in de gadgets en gizmo's. Sync stipten we eerder al aan. Het vormt zoals het merk zelf zegt ‘het zenuwcentrum van alle aansluitmogelijkheden in de auto'. De bestuurder en z'n maximaal zes passagiers kunnen hiermee onder andere (draadloze) internetten en naar hun favoriete muziek luisteren of video's kijken via een dockingstation voor een tablet. Het is mogelijk om smartphone-apps van een groeiend aantal serviceproviders (Spotify, Kaliki, Glympse, Aha) met de stem te bedienen en zo meer muziek, nieuws, gepersonaliseerde informatie en locatie- en navigatieopties in de auto te integreren. Het Dual-View Display in de middenconsole geeft de bestuurder en voorpassagier bovendien verschillende beelden op hetzelfde scherm. Zo krijgt de bestuurder belangrijke informatie zonder dat hij wordt afgeleid, terwijl de voorpassagier tegelijk een film kan bekijken.

Een wereldprimeur is de zogeheten ECG Heart Rate Monitoring Seat. Die zetel houdt je hartslag in de gaten, herkent abnormale patronen en waarschuwt desnoods zelf medische experts als het nodig is. In dat geval zal het systeem ook de actieve veiligheidssystemen activeren om de auto tot stilstand te brengen.

De S-Max lijkt overigens in wel meer opzichten op een geautomatiseerde dokter. Ford legt niet uit hoe het het voor mekaar krijgt, maar de auto weet zelfs wanneer een slapend kind achterin een diabetesaanval krijgt.

De meer bekende functies die het beste voor hebben met het welzijn van de inzittenden omvatten onder meer Pre-Collision Assist dat voetgangers detecteert en de auto automatisch afremt bij een dreigende aanrijding en Active Park Assist. Dat desnoods zelf de auto inparkeert en bij het achteruitrijden ook dwarsverkeer in de gaten houdt.



De S-Max debuteert in Frankfurt. Over een productieversie wordt niets gezegd, maar je hoeft geen glazen bol te hebben om hiervan de toekomst te voorspellen. Beeld is er in de fotospecial.