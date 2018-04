Citroën Cactus: alles behalve stekelig

Door: BV

In 2007 presenteerde Citroën al eens een C-Cactus. Dat was een studiemodel voor een eenvoudig en eerlijk transportmiddel. Een uitspraak die de liefhebbers van het merk telkens weer doet dromen van een nieuwe 2pk of mehari. En wellicht zal ook deze Cactus (nu zonder C-) weer dezelfde reactie opwekken. Maar ditmaal is Citroën duidelijker over z'n ambities. Het merk lanceerde immers al met succes de DS-lijn, als een meer trendy, luxueuzer en op design gericht alternatief voor de meer op volume gerichte producten. Wat rest is dus een nieuwe richting te kiezen voor het gamma zoals dat voor de DS reeds bestond. Dat wordt de C-lijn, en die moet zuiver, functioneel, praktisch en ingenieus zijn. Citroën heeft innovatief design in de genen zitten en wil dat niet (langer) afzweren.

De Cactus kreeg daarom een zwevende dakstructuur, ontbeert zijruiten en heeft wel erg smalle koplampunits dagrijlichten. Maar het zijn de ‘airbumps' die het meest innovatief zijn. Dat zijn panelen met een soepele huid die luchtcapsules bevat. Ze zijn personaliseerbaar en Citroën schakelt ze in als stijlelement, maar ze zijn vooral erg handig omdat ze het risico op schade aan het koetswerk beperken. De echte koplampen aan de voorzijde zitten overigen in de airbumps verstopt.

De 4,21m lange en 1,75m brede vierdeurs (zonder B-stijl) ligt dan wel 21cm boven het wegdek, maar is niet hoger dan 1,53m. Dat de wielen ver naar de hoeken zijn gedreven, helpt bij het wat robuustere uiterlijk.

Het interieur is dan weer vooral elegant en minimalistisch. Alle informatie wordt gegroepeerd op één enkel scherm in de zwevende boordplank, en alle knoppen zijn te vinden op een tweede, aanraakgevoelig scherm. De zetels zijn ontworpen om het gevoel van een sofa op te wekken, zowel op vlak van materiaalkeuze als qua vormgeving. En dat is ‘very 50's'. Het opbergvak in het bovenste gedeelte van het dashboard en de deurhandgrepen werden dan weer behandeld als decorelementen van reiskoffers.

Voor de aandrijving koos Citroën een kleine benzinemotor (maar het merk is niet meer specifiek dan dat), gecombineerd met de innovatieve hybride-oplossing die het PSA op dit eigenste ogenblik doorontwikkelt voor commercieel gebruik. Daarbij wordt restenergie in perslucht opgeslagen. Die wordt weer vrijgegeven op hetzelfde ogenblik dat conventionele hybrides gebruik maken van hun in batterijen opgeslagen energie. Het resultaat is een verbruik (theoretisch, uiteraard) van minder dan 3 liter, zonder de hoge kost van batterijen.

