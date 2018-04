Datsun heeft al tweede model klaar

Door: BV

Laat u niet misleiden door de foto, dat is de teaser van de Datsun Go (eigenlijk een verklede Nissan Micra, maar daarvan hebben we reeds de details geserveerd). Maar de herrezen dochter van Nissan heeft wel een tweede budgetwagen klaar. Het bedrijf heeft bevestigd daar op 17 september de eerste concrete informatie van de wereld in de sturen.



Tot het zover is moeten we het nog even stellen met de cryptische omschrijving dat het model ontwikkeld is om potentiële klanten de droom van een eerste, eigen auto te kunnen laten realiseren. En dat het product modern, betrouwbaar en aantrekkelijk zal zijn. De vanafprijs van minder dan € 7.000 moet dat mogelijk maken. In West-Europa krijgen we hem niet - het model is specifiek voor Indonesië bedoeld.