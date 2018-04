Go is eerste nieuwe Datsun in 30 jaar

Door: BV

Nissan had de terugkeer van Datsun - voortaan een budgetmerk dat z'n inspiratie haalt bij Dacia van concerngenoot Renault - al herhaaldelijk aangekondigd. En nu is het eerste nieuwe model met die naam in meer dan dertig jaar (een pick-up uit 2004 en 2005 uitgezonderd, maar daar deed Datsun dienst als modelnaam voor Nissan) een feit.

Genoemd naar de DAT-GO - eigenlijk de eerste Datsun - uit 1914, is dit model gebaseerd op het onderstel van de Micra. En dat is er ook aan te zien, want op de neus na zijn de overeenkomsten treffend. De afmetingen zijn met een lengte van 3785mm, breedte van 1635mm en hoogte van 1485mm ook nagenoeg identiek. Aan de binnenzijde is het geheel evenwel wat eenvoudiger opgevat om de kost te drukken.

Een 1.2 benzinemotor en een vijfbak zal de enige keuzemogelijkheid zijn. Niets waar wij van wakker hoeven te liggen. De Datsun Go wordt begin volgend jaar gelanceerd in India, Indonesie, Zuid-Afrika en Rusland. Europa staat niet op de lijst. Hem bekijken zal je dus in onze fotospecial moeten doen.