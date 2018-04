Toyota belooft brandstofcelauto tegen 2015

Door: BV

Toyota hoef je het belang van eerst te zijn met nieuwe technologie niet meer uit te leggen. Terwijl heel wat merken nog niet eens aan hun eerste hybridewagen toe zijn, hebben de Japanners er al meer dan een miljoen van gebouwd. Er wordt al duchtig nagedacht over de volgende stap, en daarvoor zet het bedrijf in op brandstofcelhybrides. Die auto's zullen hun energie halen uit een proces dat waterstof omzet in water en zuurstof en dus een nuluitstoot zullen laten optekenen. Verschillende autobouwers experimenteren al een tijd met die brandstof (Auto55.be reed er zelfs al eens 2.000km mee door Rusland), maar tot serieproductie kwam het nog niet.

Toyota toonde in 2011 nog de FCV-R Concept en bevestigt vandaag dat die aan de basis zal staan van een productiemodel dat uiterlijk in 2015 in de showroom moet staan. Niet alleen in Japan, maar ook Europa en de VS krijgen het model. Voor details is het nog veel te vroeg, maar voor beloften niet. Het bedrijf zegt dus dat de afmetingen en prestaties gelijkaardig zullen zijn aan die van benzinewagens in de middenklasse. De prijs blijft nog een heikel punt. Toyota spreekt momenteel over (gaat u even zitten) ‘minder dan € 80.000', maar het wil dat prijskaartje nog ‘gevoelig reduceren' voor het tot serieproductie overgaat. Er nu al een budget tegenaan gooien is wellicht een poging van het bedrijf om de definitieve prijs (pakweg 10 à 20.000 euro lager) ‘redelijk' te doen ogen.

Met of zonder prijshandicap - het bedrijf zegt dat het tegen 2020 enkele tienduizenden stuks per jaar wil bouwen.