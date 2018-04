Toyota FC-R doet het met waterstof

Door: BV

FC-R, dat staat voor Fuell Cell Vehicle Reality and Revolution. Het is een auto die volgens Toyota tegen 2015 realiteit zou moeten zijn en voor z'n elektrische aandrijving beroep doet op een brandstofcel die waterstof omzet in electriciteit die de aandrijving verzekert. Een tank onder zeer hoge druk moet ervoor zorgen dat er voldoende brandstof aan boord kan om zonder al te veel bagage- en interieurruimte te hypothekeren een autonomie van 700km te garanderen. Uit de uitlaat komt dan alleen waterdamp.

De FC-R met 4,70m in de lengte - dat is zo'n 24cm méér dan de Prius waar deze FC-R het aërodynamische profiel van overneemt. Toch is er aan boord slechts plaats voor vier inzittenden. Riant weliswaar en het blijft per slot van rekening een concept. De FC-R is eind deze maand te zien in Tokio, op de Motor Show.