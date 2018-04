Zot, zotter, zotst: Brabus B63S 700 6x6

Door: BV

De door Mercedes AMG in elkaar geschroefde G63 6x6 pick-up is dan wel een stevig gek, maar blijkbaar valt hij bij het fortuinlijke clientèle - dat voornamelijk uit Rusland en het Midden Oosten afkomstig is - wel in de smaak. Voor Brabus is dat voldoende reden om zich ook eens over het model te buigen. De tuner weet namelijk hoe je nog wat extra vermogen uit de 5,5l V8 perst.

AMG levert het blok af met een lang niet kinderachtige paardenstal van 544 stuks en een trekkracht van 760Nm wanneer alle geweld wordt ingespannen. Na een onderonsje met Brabus wordt dat op slag 700pk en 960Nm. De zeswielaangedreven G-Klasse pickup weegt dan wel 3,7 ton, maar zelfs dat krijgt Brabus in 7,4 seconden naar de 100. Voor de topsnelheid moet je het dan weer niet doen. Bij 160km/u komt de begrenzer tussen. Sneller en de noppen vliegen van de terreinrubbers.

Dat ook koetswerk en interieur met het oog op het elimineren van elke vorm van subtiliteit onder handen werden genomen spreekt voor zich. Vergelijk gerust. Beelden van deze Brabus B63S 700 6x6 vind je hier in de fotospecial. De plaatjes van de G63 AMG 6x6 hebben we dan weer achter deze link gegroepeerd.