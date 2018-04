Audi Quattro Nanuk concept, getekend Giugiaro

Door: BV

Op het Autosalon van Genève presenteerde het Italiaanse stijlhuis Giugiaro de Parcour. In essentie was dat een hoog op poten staande sportwagen, aangedreven door een 5,2l V10 uit de rekken van Lamborghini, met een verstelbare ophanging om niet al te kieskeurig te moeten zijn over de ondergrond. En Giugiaro - dat is tegenwoordig eigendom van de Volkswagen groep.

Bij Audi zag men schijnbaar wel wat in de exploten van de Italiaanse tekenaars. Op het Autosalon van Frankfurt presenteren de Duitsers immers niet alleen de eerder reeds aangekondigde Quattro Sport Concept, maar ook deze Nanuk Quattro Concept. Getekend door - inderdaad - Giugiaro. En met meer dan één overeenkomst met de Parcour.

De koets is opnieuw vormgegeven, al zijn de proporties van deze Nanu met z'n lengte van 4,54m, breedte van 1,99m en hoogte van 1,34 erg vergelijkbaar. Voor de aandrijving is de benzinekrachtbron ingeruild voor een 5-liter V10. Die is van een nieuwe generatie en ontwikkelt nu zo maar eventjes 544pk en 1.000Nm. Dat blok is behoorlijk zwaar. Hoewel de Nanuk om een aluminium space frame is gebouwd, zet het gevaarte nog steeds 1,9 ton op de weegschaal. Maar met een dergelijke trekkracht is dat geen obstakel voor indrukwekkende prestaties. Vanuit stilstand sleuren de vier wielen het geheel voorbij de 100km/u-grens na amper 3,8 seconden. En het gaat door tot 305km/u. En omdat het een diesel is, valt de dorst al bij al nog mee. 100km leg je volgens de Duitsers af met 7,8 liter kostbaar vocht.

De Audi laat zich evenmin uit z'n lood slaan als de ondergrond zichzelf als een uitdaging presenteert. De ophanging is in 3 standen over een totaal van 7cm verstelbaar. En om het geheel nog wat dynamischer te maken zit er niet alleen vierwielaandrijving, maar ook vierwielbesturing op. Porsche ontwikkelde dat systeem, dus het lag toch al bij VAG op het schab. Bij hoge snelheden draaien de achterwielen enkele graden mee om de stabiliteit te verbeteren. Gaat het langzaam dan bewegen ze tegengesteld. Kwestie van de draaistraal in te korten.

Beeld? Ja, dat is er in de fotospecial.