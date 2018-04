Ford Transit Connect is Van of the Year 2014

Door: BV

Terwijl de autosector zich in Frankfurt opmaakt voor één van de meest hectische periodes van het jaar, wordt in Moskou Comtrans gehouden. Dat is een beurs voor bedrijfsvoertuigen. En ook daar worden prijzen uitgereikt, al is er eigenlijk maar één die telt. Dat is die van ‘International Van Of The Year 2014'. De jury van 24 journalisten prikte die op de Transit Connect. De compacte bestelwagen van Ford scoorde 130 op een theoretisch maximum van 163. De Mercedes Sprinter (123 punten) en Renault Kangoo (25 punten) staan op de twee andere ereschavotjes.

Ford haalde vorig jaar net dezelfde onderscheiding binnen voor de Transit Custom. Het is de eerste maal dat een constructeur twee keer op rij met de trofee wordt beloond.