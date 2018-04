VW load e-Up is ideaal voor De Post

Door: BV

Volkswagen stelt op het Autosalon van Frankfurt de stekkerversies van de Golf en de kleine Up voor. Dat was reeds bekend. Maar de Duitsers hebben bij de meest compacte telg ook nog eens de achterbank verwijderd. Dat levert een laadruimte van zo maar eventjes 1.400 liter op. En terwijl de e-Up ondanks de aanwezigheid van een 82pk en 210Nm sterke elektromotor en een 18,7kWh accu, nog steeds maar 1.164kg weegt, kan er toch meer dan 300kg lading in.

De autonomie van 160km doorstaat de vergelijking met een conventionele bestelwagen niet, maar VW ziet potentieel in bedrijven die niet zo veel kilometers afleggen en vooral in een stedelijke omgeving opereren. De post dus, of een strijkatelier, of een pizzaservice...