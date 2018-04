Definitief: VW e-Up en e-Golf

Door: BV

We hebben ze allebei al eerder gezien want zowel de Golf als de Up met het ‘e-' voorvoegsel ter indicatie van hun zuiver elektrische aandrijflijn, stonden reeds eerder op een autosalon te blinken. Maar toch is er ook rond deze modellen nieuws in Frankfurt. Daar geeft VW er immers de definitieve specificaties van vrij. Toch nog net iets anders dan eerdere schattingen.

De e-Up wordt aangedreven door en elektromotor die 82pk en 210Nm aan de voorwielen serveert. Da's voldoende voor een sprinttijd naar 100 in 12,4 seconden terwijl een elektronisch afgeregelde topsnelheid van 130km/u ervoor zorgt dat het sap niet te snel uit de batterijen is. Die 18,7 kWh accuset moet je overigens een rijbereik van 160km opleveren.

De e-Golf heeft een grotere batterijset die aftikt op 24,2kWh. En hij heeft een krachtiger elektromotor. Die wekt immers 115pk en 270Nm op. Voor de honderdsprint levert dat een cijfer van 10,4 tellen op terwijl de elektronica het model tot 140km/u snel laat lopen. Het maximumbereik steeg ook nog - tot 190km.

De productie van de e-Up start nog dit jaar, maar een elektrische Golf zal je pas in de loop van volgend jaar kunnen krijgen.